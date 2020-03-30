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Распространение коронавируса нового типа
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В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе, 65-летняя пациентка была доставлена в больницу с двухсторонней пневмонией. Кроме того, больная также страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Женщина с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию скончалась в Подмосковье, она также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранее перенесла инфаркт.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла 2019 году инфаркт", - говорится в публикации. 

Также в штабе уточнили, что врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти женщину не удалось. Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний.

 

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