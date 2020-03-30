Роскомнадзор потребовал от ряда интернет-ресурсов удалить фейки о коронавирусе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направил требования ряду интернет-ресурсов об удалении ложной информации о распространении коронавируса в России. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура ранее выявила ложную публикацию в соцсети "ВКонтакте", еще три видео с фейками о пандемии выявлено на видеосервисе YouTube. Пятый фейк обнаружен в статье сетевого издания "Говорит Магадан".

"Требование генеральной прокуратуры, касающееся удаления данной фейковой информации, вечером в понедельник поступило в Роскомнадзор. В соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" администраторам указанных в требовании интернет-ресурсов Роскомнадзором направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявляли о готовности применения самых жестких мер к соцсетям и СМИ за публикацию фейков о пандемии.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.