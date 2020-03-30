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Распространение коронавируса нового типа

Противовирусный комбинезон "Ростеха" будет стоить около 2 тыс рублей

Он предназначен для защиты медиков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Стоимость разработанного "Ростехом" противовирусного комбинезона для защиты от биологических угроз составит около 2 тыс. рублей, сообщили ТАСС в госкорпорации.

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"Предварительно можно оценить, что стоимость комбинезона будет составлять около 2 тыс. рублей", - уточнили в Ростехе. В госкорпорации добавили, что ожидают окончания сертификации и выхода на серийное производство, итоговая цена будет определена после всех сопутствующих процедур.

На прошлой неделе "Ростех" сообщил, что входящая в госкорпорацию "Росхимзащита" разработала противовирусный комбинезон для защиты медиков, испытания которого показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов.

Опытное производство комбинезона запущено в Казани, идет формирование портфеля заказов.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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