Первый ватиканский кардинал заразился коронавирусом

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен у одного из кардиналов Ватикана. Как сообщает в понедельник викариат Рима, положительный результат теста у генерального викария Рима - 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса, который с температурой госпитализирован в римскую больницу "Джемелли".

"Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия", - говорится в сообщении.

У кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены. Так, в понедельник в ходе частной аудиенции он принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте. В воскресенье понтифик принимал мэра Рима Вирджинию Раджи.

Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Ни один из инфицированных не имел контактов с Папой и его ближайшим окружением, указали в службе печати Святого престола.