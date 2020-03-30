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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Возраст пациентов - от 76 до 86 лет
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Еще четыре пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые", - сказали в штабе.

Там уточняется, что также среди сопутствующих заболеваний у пациентов - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из умерших страдали сахарным диабетом. Кроме того, двое из пациентов находились на искусственной вентиляции легких.

Как уточнили ТАСС в оперативном штабе, ранее в Москве умерли 7 человек, имевших при подтвержденной новой коронавирусной инфекции ряд других заболеваний. Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 11 человек.

 

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