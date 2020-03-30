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Распространение коронавируса нового типа

Министр здравоохранения Италии объявил, что карантин продлится как минимум до 12 апреля

В стране сохраняется высокий уровень смертности за сутки от последствий коронавируса

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Действие режима карантина будет продлено в Италии по крайней мере до 12 апреля. Как сообщает агентство ANSA, об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

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"На заседании научно-технического комитета мы обсуждали продление как минимум до Пасхи [католики отмечают ее в этом году 12 апреля] мер для сдерживания заражения. Правительство будет руководствоваться этим", - приводит агентство слова министра.

Ранее представители правительства и премьер-министр Джузеппе Конте уже заявляли о продлении срока закрытия школ и других карантинных мер. При этом частично может быть возобновлено приостановленное производство на некоторых предприятиях.

Римско-католическая церковь также ранее постановила, что процессии Страстной недели в мире могут быть перенесены. Папа Римский примет участие в службах, но при участии лишь нескольких помощников и без верующих. Все службы, включая крестный ход в Страстную пятницу, обычно проходящий вокруг Колизея, будут проводиться в соборе Святого Петра.

В Италии сохраняется высокий уровень смертности за сутки от последствий коронавируса: 812 случаев в понедельник при максимуме в 969 несколько дней назад. Однако в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение - почти вдвое - числа новых заражений за сутки (приблизительно до 1,6 тыс.). Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тыс. человек.

Карантин и строгие ограничения передвижения населения действуют на территории всей Италии с 10 марта. В частности, закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары (за исключением дорожных), спортивные залы, развлекательные заведения, студии красоты, учреждения культуры, парки. На 75% сокращена работа транспорта. Данные карантинные меры неоднократно ужесточались, а штрафы за нарушение режима карантина сейчас составляют от €400 до €3 тыс.

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ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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