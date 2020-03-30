В Росгвардии назвали фейком слухи о росте спроса россиян на оружие на фоне коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Информация, распространившаяся ранее в Интернете о росте спроса россиян на оружие на фоне пандемии коронавируса, не соответствует действительности. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала "Россия-24" , отвечая на вопрос.

"Официально заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Мы не наблюдаем какого-либо всплеска, динамика [такая же], как и в прошлом году за первый квартал, как и в позапрошлом году", - сказал он.

Как уточнил Грибакин, на сегодняшний день почти 4 млн российских граждан имеют на руках почти 6,5 млн единиц оружия.

"Хотелось бы <...> в очередной раз попросить наших граждан соблюдать разработанные меры, соблюдать все необходимые карантинные мероприятия. Также, скажем так, с пониманием относиться к действиям правоохранительных органов, других органов государственной власти, действиям Росгвардии", - заключил он.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.