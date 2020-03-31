Принц Гарри и Меган Маркл официально начинают независимую жизнь от британской короны

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Принц Гарри и его супруга, американская актриса и модель Меган Маркл, официально начнут во вторник независимую от британской короны жизнь. В январе этого года внук королевы Елизаветы II и его супруга объявили о том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости. После долгих переговоров им было представлено такое право, а датой начала принципиально нового этапа их жизни было определено 31 марта.

Жесткий "развод"

Причины наделавшего шуму решения герцога и герцогини не ясны до конца, и британские СМИ до сих пор публикуют разнообразные догадки по этому поводу. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты.

Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию против его жены и распространяют о ней ложные слухи. Тут же вспоминают трагическую историю гибели принцессы Дианы (1961-1997 годы), которая не могла не повлиять на ее сына, принца Гарри, которому тогда было неполных 13 лет.

Как бы то ни было, но условия, на которых герцог и герцогиня Сассекские "развелись" с королевской семьей, оказались довольно жесткими.

Так, пара с сегодняшнего дня больше не сможет официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

Они не будут получать финансирование из суверенного гранта, однако за ними будет числиться подаренная королевой резиденция Фрогмор-коттедж, расположенная недалеко от Виндзорского замка. По условиям достигнутого соглашения, чета взяла на себя обязательство оплачивать содержание дома и вернуть £2,4 млн ($3 млн), потраченные на его перестройку.

Без военного звания

Помимо этого, принцу Гарри пришлось отказаться от привилегий и почетных военных званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.

Многие специалисты по королевской семье называют реакцию Ее Величества достаточно жесткой, особенно выделяя лишение принца Гарри военных званий. Внук монарха отслужил несколько месяцев на военно-воздушной базе в Афганистане и после признавался, что армия сыграла большую роль в его становлении как мужчины.

Несмотря на то что некоторые британские комментаторы назвали произошедшее отречением, в пресс-службе Букингемского дворца уточнили, что сын наследника британского престола останется как принцем, так и герцогом Сассекским. Его супруга также по-прежнему сможет именовать себя герцогиней Сассекской, но не Ее Высочеством.

Как заработать

Сам принц Гарри, занимающий шестую строчку в очереди престолонаследия, и Меган Маркл до сих пор хранят молчание по поводу того, как намерены зарабатывать на жизнь в новых условиях. После того как они объявили о своем решении, мировые СМИ начали подсчитывать, сколько пара сможет заработать, получив независимость от короны.

Так, телеканал Sky News привел мнения ряда аналитиков, предположивших, что при умелом использовании своего имиджа герцог и герцогиня Сассекские лишь за первый год после "развода" с Букингемским дворцом смогут заработать около полумиллиарда фунтов ($610 млн). Среди вероятных источников дохода принца Гарри и его супруги назывался запуск линии одежды под собственным брендом бренд Sussex Royal, выступления с лекциями.

В такой ситуации можно предположить, что лишение возможности использовать упомянутый бренд стало болезненным ударом для четы. По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, пара вела переговоры о возможности сохранения за ними Sussex Royal после отказа от прав на британский престол. Однако, как сообщил корпорации представитель супругов, слово "королевский" (Royal) не может быть использовано парой из-за британских законов. Заявки на товарный знак Sussex Royal были отозваны.

Ряд комментаторов высказывал предположения, что чета явно не останется без средств, особенно учитывая кинопрошлое Меган Маркл, которая до замужества исполнила одну из главных ролей в успешном сериале "Форс-мажоры" (Suits, 2011-2019).

В подтверждение этой версии служит то, что вскоре после объявления об уходе из королевской семьи Маркл подписала контракт с киностудией "Дисней". Герцогиня Сассекская озвучила фильм о слонах, который должен выйти в эфир 3 апреля. Правда, неизвестно, сколько это могло принести в семейный бюджет. Газета The Times еще в январе писала о том, что в обмен на закадровый дубляж американская киностудия перечислит средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке.

"Теплый" прием от Трампа

Сразу после сенсационного заявления, сделанного в январе, принц Гарри с супругой переехали в Канаду, где Маркл жила, снимаясь в сериале. Впрочем, надолго они там не задержались.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Sun, пара вместе с их 10-месячным сыном Арчи переехала в Лос-Анджелес, чтобы обосноваться там на постоянной основе. По информации источника газеты, герцог и герцогиня Сассекские задумали такой шаг уже какое-то время назад, а распространение коронавируса и приближавшееся закрытие границы между Канадой и США ускорило переезд.

На родине Меган Маркл чету встретил твит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предупредившего, что США не будут платить за их безопасность. "Я большой друг и поклонник [британской] королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!", - написал американский лидер.

Официальный представитель принца в ответ на это заверил, что внук Елизаветы II и члены его семьи не намерены просить власти США покрыть расходы на обеспечение их охраны. "Герцог и герцогиня [Сассекские] не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников", - заявил представитель супругов.

Бабушка ждет внука

Как ранее сообщали британские СМИ, в течение ближайшего года обеспечивать нужды своего сына и членов его семьи будет из личных средств наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. К завершению этого срока должно проясниться, как принц Гарри и Меган устроят свою жизнь.

Но даже если этот беспрецедентный эксперимент не удастся, у принца Гарри всегда останется запасной вариант - вернуться к любимой 93-летней бабушке и вместе с Меган Маркл вновь начать исполнять обязанности старших членов королевской семьи со всеми положенными в этой связи привилегиями. По информации того же The Sun, на встрече с внуком в начале месяца Ее Величество сказала принцу Гарри: "Мы тебя очень любим и будем рады видеть снова".