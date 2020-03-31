В Пермском крае ограничили продажу спиртного до конца нерабочей недели

ТАСС, 31 марта. Власти Пермского края ограничили время продажи алкоголя в региона до конца недели, следует из указа врио губернатора Дмитрия Махонина, опубликованного на сайте местной администрации.

"В период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года ограничить розничную продажу алкогольной продукции, установив запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00 по местному времени", - сказано в документе.

До введения ограничения алкоголь можно было продавать с 08:00 до 23:00 по местному времени.

В Пермском крае, по данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день зафиксировано 13 случаев коронавирусного заражения. Среди предпринятых мер профилактики - обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также для граждан, прибывших из-за границы.

В понедельник глава другого региона Поволжья, Башкирии, Радий Хабиров сообщил на сайте правительства, что в случае роста правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в республике также может быть принято решение об ограничении продажи спиртного.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.