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Распространение коронавируса нового типа

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Жители региона смогут покидать дом только для похода в продуктовый магазин, аптеку, выноса мусора и выгула собак. Запрет не распространяется на тех, чья работа не была приостановлена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.

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"...подписал перечень дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области. Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Голубева.

Документ вводит с полуночи 31 марта запрет для населения покидать места проживания. При этом жители могут выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных в радиусе 100 м от жилья. Запрет покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью, а также запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, если она не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки.

"Подписанный документ предусматривает также ряд дополнительных санитарно-профилактических мер, а также мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения", - подчеркивается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на 30 марта, в Ростовской области зафиксированы два подтвержденных случая коронавируса. Первый случай заражения выявлен у женщины, прилетевшей 21 марта в Ростов-на-Дону из Таиланда. О втором жителе Ростовской области, заразившемся коронавирусом, стало известно 27 марта. Молодой человек вернулся из Франции.

В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичТаиландРоссияФранцияРостовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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