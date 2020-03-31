В Мурманской области из-за коронавируса ограничили въезд еще в три населенных пункта

МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области на две недели из-за коронавируса ограничили въезд еще в три населенных пункта региона: Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку, ранее, с 27 марта, был ограничен въезд в Кировск и Апатиты, с 30 марта - в Мончегорск, Ковдор, Териберку и Ура-Губу. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

"Въезд в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку будет ограничен, ограничения вводятся с 06:00 31 марта до 24:00 14 апреля. Решение о введении дополнительных мер принято региональным оперативным штабом во главе с губернатором Андреем Чибисом. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Оленегорск - город с населением более 20 тыс. человек, там расположен АО "Олкон" (входит в группу ПАО "Северсталь"), в городе Полярные Зори расположена Кольская АЭС, в Белокаменке возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

По информации оперативного штаба, попасть в населенные пункты с ограничением въезда можно будет по постоянной или временной регистрации, при въезде все будут обязаны пройти термометрию, автобусные билеты на междугородние рейсы в населенные пункты с ограничением въезда будут продавать только при наличии прописки. Для соблюдения режима при въезде будет работать КПП.

По состоянию на 22:00 30 марта в Мурманской области подтверждены пять случаев заболевания коронавирусом, получено 19 предварительно положительных результатов на коронавирус, три человека госпитализированы за минувшие сутки, 62 находятся на обсервации, 1356 человека - на самоизоляции, семь человек с обсервации сняты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.