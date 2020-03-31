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Распространение коронавируса нового типа

Власти Кубани переводят жителей старше 65 лет на самоизоляцию

Ограничения коснутся и людей с хроническими заболеваниями. Также в крае закрыли парки, скверы, набережные, приостановили деятельность ярмарок и рынков

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение о переводе с 31 марта на самоизоляцию жителей региона старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации края.

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"В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона. Гражданам старше 65 лет, а также жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в регионе вводятся дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, в крае будут полностью закрыты парки, скверы, набережные. Кроме того, прекращается деятельность ярмарок и рынков, всех магазинов, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать аптеки.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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