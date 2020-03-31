Власти Ленобласти планируют в течение двух недель закрыть потребность в масках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют за две недели решить вопрос с нехваткой масок и респираторов на территории региона. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" .

"До недавнего времени были проблемы [с масками], хотя на территории Ленинградской области есть два завода - респираторный и с масками. На сегодня 10% респираторов и масок распространяются сначала по больницам, а потом по торговым сетям. В течение двух недель планируем закрыть всю потребность [в масках]. Мы вынуждены были пойти на непопулярные меры - выйти на директоров предприятий и сказать, либо мы вводим локальный [режим] ЧС, либо вы фиксированный процент отдаете для нужд региона", - сказал Дрозденко.

Санкт-Петербург также наращивает производство материалов для медицинских масок. Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова (входит в управляющую компанию "Бронка Групп") перешел на производство армированных ниток для медицинских масок. До конца апреля 2020 года компания планирует выпустить более 200 млн метров белой нитки, что позволит произвести более 60 млн медицинских масок.

С 31 марта на территории области вступают в силу ограничения на выезд за пределы района проживания в рамках противодействия распространению коронавируса. Ранее Дрозденко пояснял, что в рамках ограничения передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания исключения будут составлять лица, которые относятся к категориям работников, указанных в пункте 2 указа президента РФ № 206 от 25 марта. В указе президента говорится о работниках непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. При этом, отмечал Дрозденко, работающим гражданам нужно иметь паспорт и справку, что они находятся на работе предприятия, которому работа разрешена.

Помимо ограничения на передвижение, прекращается плановый прием в стационарах больниц и фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках, исключение будет сделано для пациентов в острых состояниях. Водится запрет розничной торговли, кроме продуктов питания, сотовой связи, зоотоваров, газомоторного топлива, аптек. Исключение на торговлю любыми товарами сделано для организаций, которые торгуют онлайн и осуществляют доставку. Вводится запрет на посещение лесов, за исключением работников лесхозов и иных учреждений, также вводится запрет на охоту.

О вирусе

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.