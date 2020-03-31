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Распространение коронавируса нового типа

Ford взялась выпустить 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких за 100 дней

В компании заявили, что при необходимости производственная линия в штате Мичиган будет способна выпускать 30 тыс. таких аппаратов в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor совместно с General Electric (GE) в течение 100 дней планирует выпустить 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Ford.

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"Ford произведет 50 тысяч ИВЛ на своем заводе в Мичигане в течение предстоящих 100 дней", - информировала автомобилестроительная компания. Она пояснила, что в данном случае объединила свои усилия с GE с целью "помочь пациентам с коронавирусом".

Ford планирует начать выпуск ИВЛ 20 апреля и изготовить сначала 50 тыс. штук. При необходимости производственная линия в штате Мичиган будет способна выпускать 30 тыс. таких аппаратов в месяц.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 156,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 880 человек. Поправились 5 579 зараженных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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