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Распространение коронавируса нового типа

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Ограничения будут действовать до 12 апреля

СЫКТЫВКАР, 31 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

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"С 31 марта в Коми вводится режим самоизоляции для всех жителей республики, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Гапликов. С 00:00 мск 31 марта до 24:00 12 апреля гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Республики Коми, запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением нескольких случаев", - говорится в сообщении.

Исключения составляют обращения за экстренной медицинской помощью, проезд к месту работы по специальному пропуску, следование к ближайшему продуктовому магазину, выгул домашних животных в 100 м от дома, вынос мусора.

В Коми на 30 марта подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один заболевший студент из Ирана выздоровел и выписан, еще 21 случай выявлен в Эжвинской городской больнице, которая функционирует в режиме карантина. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. У всех пациентов и медицинского персонала больницы взяты пробы, ожидаются результаты. Всего под медицинским наблюдением находится 1944 человека, в том числе 1009 человек прибыли из-за рубежа, 935 контактировали с заболевшими. 32 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияГапликов, Сергей АнатольевичКомиРаспространение коронавируса нового типа
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