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Распространение коронавируса нового типа
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Главный инфекционист США предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью

Президент страны Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США готовы к возможной второй волне инфекции
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи AP Photo/Alex Brandon
Описание
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Власти США ожидают очередную волну распространения коронавируса нового вида в стране осенью этого года, но будут лучше подготовлены к ней. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года, - сказал Фаучи. - Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование". "Мы провели клинические испытания [препаратов]. <...> Важно то, что вакцина в пути, как и многие другие [препараты]", - добавил он.

По словам президента США Дональда Трампа, страна готова к возможной второй волне коронавируса. "Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы", - сказал глава Белого дома.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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