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Распространение коронавируса нового типа

Спецпосланник ООН предупредил о сложностях сдерживания пандемии в Сирии

По словам Гейра Педерсена, велика вероятность, что сдерживать распространение пандемии в Сирии будет невозможно из-за постоянного перемещения больших групп людей, а также тяжелых условий жизни в лагерях беженцев

ООН, 31 марта. /ТАСС/. Коронавирус может представлять огромную угрозу для граждан Сирии, если стороны не смогут прийти к прекращению боевых действий в этой арабской республике. Об этом заявил в понедельник спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

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"[Вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19 представляет огромную угрозу для сирийцев, эта угроза требует от всех немедленного переосмысления подходов [к конфликту]", - отметил он. "Велика вероятность, что сдерживать распространение пандемии в Сирии будет невозможно из-за постоянного перемещения больших групп людей, а также тяжелых условий жизни в лагерях беженцев", - указал Педерсен.

Он также приветствовал высказанную сторонами в Сирии готовность к прекращению огня. "Достичь ее будет нелегко, и гарантий нет, - добавил спецпосланник. - Но сирийцам необходимо, чтобы все сейчас были сосредоточены только на их благополучии". Представитель ООН добавил, что продолжает переговоры с правительством, оппозицией, а также гражданским сообществом, в том числе в видеоформате.

Ранее в понедельник Министерство здравоохранения Сирии информировало о втором случае смерти в стране от коронавируса. Всего, по данным ведомства, в республике зарегистрировано десять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 27 марта правительство страны продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

Теги
СирияПедерсен, ГейрРаспространение коронавируса нового типа
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