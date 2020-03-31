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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

Другие подробности относительно помощи со стороны Москвы президент США не привел
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.

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"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <...>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <...> медицинского оборудования. Это очень мило", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел.

"Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - добавил глава Белого дома.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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