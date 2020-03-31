Власти Техаса ввели обязательный карантин для приезжих из трех других штатов

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Все лица, прибывающие в американский штат Техас из трех других штатов и четырех городов еще четырех штатов, обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте губернатора Техаса Грега Эбботта.

Соответствующий исполнительный указ вступил в силу в понедельник. Указ касается приезжих из штатов Калифорния, Луизиана, Вашингтон, а также из Атланты (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Детройт (штат Мичиган) и Майами (штат Флорида). Губернатор допустил расширение списка по мере увеличения случаев заражения новым коронавирусом.

Власти штатов Арканзас и Род-Айленд ввели ранее карантин для приезжающих из штата Нью-Йорк, который лидирует по числу инфицированных в стране. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в понедельник, что в его штате зафиксировали уже 66 497 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье их было 59 513. Число летальных исходов в штате за сутки выросло с 965 до 1 218.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 953 человека. Поправились 5 595 заразившихся.