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Распространение коронавируса нового типа

Власти Техаса ввели обязательный карантин для приезжих из трех других штатов

Губернатор штата Грег Эбботт допустил расширение списка по мере увеличения случаев заражения новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Все лица, прибывающие в американский штат Техас из трех других штатов и четырех городов еще четырех штатов, обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте губернатора Техаса Грега Эбботта.

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Соответствующий исполнительный указ вступил в силу в понедельник. Указ касается приезжих из штатов Калифорния, Луизиана, Вашингтон, а также из Атланты (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Детройт (штат Мичиган) и Майами (штат Флорида). Губернатор допустил расширение списка по мере увеличения случаев заражения новым коронавирусом.

Власти штатов Арканзас и Род-Айленд ввели ранее карантин для приезжающих из штата Нью-Йорк, который лидирует по числу инфицированных в стране. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в понедельник, что в его штате зафиксировали уже 66 497 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье их было 59 513. Число летальных исходов в штате за сутки выросло с 965 до 1 218.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 953 человека. Поправились 5 595 заразившихся.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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