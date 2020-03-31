{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Всего в регионе у четырех человек анализы показали наличие коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения коронавирусом.

"На сегодня у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь", - процитировала пресс-служба слова министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко.

Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тыс. человек - на самоизоляции дома, под наблюдением врачей. В регионе из-за распространения коронавируса закрыты все предприятия общественного питания, торговые центры, сауны, СПА-салоны, отменены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Наступившая неделя объявлена нерабочей согласно указу президента РФ Владимира Путина. Правительство края перешло на онлайн-работу и удаленный доступ, в совещаниях лично принимают участие не более двух-трех человек, в остальных случаях совещания проводятся в режиме видеоконференций.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Бурятии разрешили онлайн-продажу продуктов из-за коронавируса
Ранее в регионе допускалась только онлайн-торговля непродовольственными товарами первой необходимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС