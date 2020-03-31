В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения коронавирусом.

"На сегодня у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь", - процитировала пресс-служба слова министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко.

Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тыс. человек - на самоизоляции дома, под наблюдением врачей. В регионе из-за распространения коронавируса закрыты все предприятия общественного питания, торговые центры, сауны, СПА-салоны, отменены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Наступившая неделя объявлена нерабочей согласно указу президента РФ Владимира Путина. Правительство края перешло на онлайн-работу и удаленный доступ, в совещаниях лично принимают участие не более двух-трех человек, в остальных случаях совещания проводятся в режиме видеоконференций.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.