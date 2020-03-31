{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Пентагон сообщил о первой смерти инфицированного коронавирусом военнослужащего США

По словам министра обороны США Марка Эспера, военнослужащий из штата Нью-Джерси умер 28 марта

ТАСС, 31 марта. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что первый американский военнослужащий умер после инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на официальном сайте Пентагона заявлении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что военнослужащий из штата Нью-Джерси умер еще в субботу, 28 марта. Он был госпитализирован 21 марта после того, как его тест на новый коронавирус дал положительный результат.

"Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии, - приводятся слова Эспера в заявлении. - Известие об этой потере укрепляет нашу решимость еще более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами для того, чтобы остановить распространение [вызываемого коронавирусом нового типа заболевания] COVID-19".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 161,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек, 5 644 выздоровели.

Теги
СШАЭспер, МаркРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Штраф в 100 тыс. рублей грозит жительнице Новокузнецка за ложь в соцсетях по коронавирусу
Женщина разместила информацию о смерти пациента с коронавирусной инфекцией, которая не соответствует действительности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС