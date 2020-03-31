В США число жертв коронавируса превысило 3 тыс.

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3 тыс. Такие оценки привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 163 429 человек, умерли 3 008 человек, выздоровели 5 764.

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов.