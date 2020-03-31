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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Иллинойса пожаловался на власти США, направившие в штат не те защитные маски

По словам Роберта Притцкера, он запрашивал Вашингтон о респираторах N95, но вместо них прислали обычные хирургические маски

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Федеральные власти США направили штату Иллинойс партию защитных масок не того типа, который требуется. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер.

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По словам губернатора, он запрашивал Вашингтон о респираторах N95, ношение которых федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) не рекомендуют обязательно для широкой публики. С точки зрения ЦКПЗ, хирургические маски вполне достаточны для предохранения от заражения новым коронавирусом.

"Мои подопечные сортируют первую партию из 300 тыс. N95, которые Белый дом обещал мне лично направить в наш штат. Мы еще не подсчитали до конца, но могу определенно заявить, что они вместо обещанных N95 прислали нам хирургические маски, которые мы не просили", - сказал Притцкер.

Он посетовал на то, что из федерального центра в Иллинойс поступила малая толика защитных профилактических средств и оборудования, необходимых в условиях пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В этом штате количество зараженных достигает 5 057 человек, из которых умерли 73.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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