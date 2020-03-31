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Распространение коронавируса нового типа

Учебный год в Южной Корее начнется в дистанционном режиме

Премьер страны Чон Се Гюн отметил, что начало занятий будет поэтапным, чтобы помочь ученикам адаптироваться к новой для них модели обучения

СЕУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Учебный год в южнокорейских школах начнется 9 апреля в дистанционном режиме. Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн на совещании по вопросам борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает во вторник телеканал KBS.

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Не раскрывая подробностей, Чон Се Гюн отметил, что начало занятий будет поэтапным, чтобы помочь ученикам адаптироваться к новой для них модели обучения.

Новый учебный год в Республике Корея обычно начинается в марте, но из-за опасений относительно распространения в учебных заведениях вируса его начало переносилось трижды, в последний раз - до шестого апреля. Главной причиной является то, что большие группы людей, которые проводят много времени в закрытых помещениях, уязвимы для инфекции.

Глава правительства призвал министерство образования провести тщательную подготовку к началу занятий, обеспечив всем ученикам доступ к компьютерам и интернету.

По состоянию на вторник число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее составило 9 786, общее количество летальных исходов достигло 162. Выздоровели 5 408 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
Республика КореяЧон Се ГюнРаспространение коронавируса нового типа
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