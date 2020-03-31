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Распространение коронавируса нового типа

Движение автобусов в Якутске разрешено только утром и вечером из-за коронавируса

В городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах региона с 30 марта действует режим самоизоляции для всех жителей
Якутск Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Якутск
© Григорий Сысоев/ТАСС

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Движение общественного транспорта в Якутске разрешено только утром и вечером в условиях режима полной самоизоляции, который ввели в городе и еще трех муниципалитетах. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

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В Якутии на данный момент зафиксировано 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Решением главы региона с 30 марта введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии (всего в республике 34 района и два городских округа).

"Будет ограничена работа общественного транспорта. По Якутску принято решение, как меня проинформировала глава города, что [общественный транспорт] будет двигаться от 07:00 до 10:00 утром и вечером [с] 17:00 до 20:00", - сообщил Николаев.

На данный момент жители указанных четырех муниципальных образований не должны покидать свои дома, за исключением крайней необходимости. Разрешается выйти в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять домашних животных с соблюдением дистанции между другими людьми не менее 1,5 м. Также гражданам разрешено добираться до своих рабочих мест и обратно, если деятельность их работодателя не приостановлена соответствующим указом. Также с 31 марта по 6 апреля запрещена продажа алкоголя. Местным администрациям рекомендовано ограничить работу общественного транспорта.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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