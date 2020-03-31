В Японии заявили о желании продолжить обмены с Курилами с учетом ситуации с коронавирусом

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Японии хотело бы и в нынешнем году продолжить программу безвизовых обменов с жителями южной части Курил, однако будет учитывать их озабоченность в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"В настоящее время, - сказал он, - мы согласовываем программу безвизовых обменов с четырьмя островами (южной части Курил - прим. ТАСС). Однако фактом является то, что там высказывается озабоченность в связи с угрозой распространения коронавируса. Правительство нашей страны хотело бы продолжить безвизовые обмены и в нынешнем году, но мы будем согласовывать этот вопрос с учетом мнения жителей островов и необходимости защиты здоровья людей".

Япония и Россия, как сообщало ранее информационное агентство Kyodo, перевели сейчас в электронный режим консультации, связанные с организацией безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов. Очередной раунд согласования графика таких поездок граждан обеих стран должен был пройти в России 12 марта. Однако из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение перевести эту встречу в цифровой формат.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по сентябрь. Поездки такого рода начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

Ситуация в Японии

Мотэги заявил, что правительство Японии на фоне стремительного распространения в мире нового коронавируса рекомендует своим гражданам полностью прекратить поездки в 49 стран, включая США, Великобританию, КНР и Южную Корею.

"Правительство, - сказал он, - исходит из необходимости максимальной защиты жизни и здоровья соотечественников. В этих условиях мы настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от поездок в 49 стран, список которых приводится на сайте МИД". Министр сообщил также, что правительство Японии вообще советует сейчас жителям страны воздержаться от любых путешествий за границу без особой нужды.

Накануне газета The Asahi Shimbun сообщила, что власти Японии полностью запретят въезд иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Введенные до этого японской стороной ограничительные меры касались жителей регионов КНР и Южной Кореи, где инфекция получила наибольшее распространение, однако теперь правила будут касаться всей территории этих стран. Что касается Европы, то сейчас Япония отказывает во въезде иностранцам, которые в последние две недели побывали в 18 европейских государствах, включая Италию и Испанию. Однако этот список предполагается расширить.

В Японии выявлено более 2,7 тыс. заражений новым коронавирусом, 70 человек умерли, столько же находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели и выписались из больниц более 1 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.