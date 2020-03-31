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Пандемия коронавируса нового типа

В Бишкеке из-за угрозы коронавируса запретили собираться группами более трех человек

Также в столице Киргизии "запрещена деятельность всех компаний и организаций", кроме тех, которые задействованы в "процессе жизнеобеспечения города"

БИШКЕК, 31 марта. /ТАСС/. Власти столицы Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ужесточили режим передвижения по городу. Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время пресс-конференции комендант города, заместитель министра внутренних дел республики Алмазбек Орозалиев.

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"Мною, комендантом города, подписан приказ о дополнительных мерах предосторожности из-за угрозы коронавируса. В том числе теперь запрещено собираться группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, без крайней необходимости передвигаться по городу на личном автотранспорте, посещать родственников, друзей, соседей и так далее", - сказал он.

Помимо этого, со вторника в Бишкеке "запрещена деятельность всех компаний и организаций", кроме тех, которые задействованы в "процессе жизнеобеспечения города".

"Мы вынуждены пойти на эти непопулярные меры, поскольку по улицам по-прежнему ходят много людей, которые подвергают себя и остальных граждан опасности", - пояснил Орозалиев. Как он заверил, за ночь во время действия комендантского часа за нарушение режима в столице были задержаны 137 человек.

Президент Киргизии в связи с угрозой распространения в республике коронавируса объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 8 вечера до 7 утра.

По последним сведениям, на территории Киргизии выявлено 94 случая заболевания коронавирусом. Летальных исходов не зарегистрировано, три человека вылечились.

Теги
КиргизияПандемия коронавируса нового типа
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