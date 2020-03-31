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Пандемия коронавируса нового типа

В Грузии начал действовать всеобщий карантин

Страна готовится к комендантскому часу, который будет действовать с 21:00 до 06:00

ТБИЛИСИ, 31 марта. /ТАСС/. В Грузии с 08:00 (07:00 мск) начал действовать режим всеобщего карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Решение принято правительством в понедельник.

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Прекратили работать Тбилисский метрополитен, а также автобусы во всех городах. Единственный транспорт, на котором смогут передвигаться жители, это такси, но при определенных условиях: в машине не должны находиться больше трех человек.

Запрещен выход на улицы людям, чей возраст старше 70 лет, так как они, по словам премьера Георгия Гахарии, более уязвимы к вирусу. Кроме того, если раньше допускалось собрание 10 человек в общественном месте, то сейчас число находящихся вместе людей сокращается до трех, кроме продуктовых магазинов и аптек, где должна соблюдаться двухметровая дистанция.

По улицам городов страны курсируют специальные автомобили, которые через громкоговоритель призывают жителей не выходить из дома без особой необходимости. Заработала бесплатная горячая линия - 144, куда можно позвонить и узнать подробно о временных ограничениях.

Параллельно страна готовится к комендантскому часу, который является частью карантинных мер. Как отметил в понедельник глава правительства, комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск). В это время нельзя будет выходить на улицу без острой необходимости, а также без удостоверения личности. Будут работать только аптеки и медицинские учреждения. За порядком будут следить сотрудники МВД и Министерства обороны.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Два района страны - Марнеульский и Болнисский (край Квемо-Картли) - объявлены зоной строгого карантина, там запрещены въезд и выезд. Согласно декрету президента, все лица, нарушившие режим ЧП, будут оштрафованы на 3 тыс. лари (около 915 долларов), а организации - на 15 тыс. лари (более 4,5 тыс. долларов). Повторное нарушение влечет уголовную ответственность с лишением свободы на срок до трех лет. К настоящему времени в Грузии зафиксировано 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, 20 человек выздоровели.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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