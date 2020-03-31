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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье развернули стационар для лечения инфицированных коронавирусом

Он рассчитан на 184 пациента, в том числе в учреждении есть 36 реанимационных коек

ТАСС, 31 марта. Власти Забайкальского края подготовили коронавирусный стационар на 184 пациента на базе городской больницы №1 в Чите, сообщается на сайте регионального правительства.

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В обращении к россиянам президент Владимир Путин поручил в ближайшее время проверить состояние и готовность медицинских учреждений в регионах, а также часть больниц на временной основе полностью перепрофилировать под лечение больных COVID-19.

"Стационар полностью перепрофилирован под моностационар и с 1 апреля готов на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией. В горбольнице развернуты 184 койки, включая 36 реанимационных. В больнице имеется необходимое количество аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории", - говорится в сообщении.

В Забайкалье введен режим повышенной готовности. Сейчас зараженных коронавирусом в регионе нет. В случае необходимости в лечебном учреждении могут увеличить количество мест для больных до 230. В ближайшее время в регионе планируется развернуть моностационары еще в пяти райбольницах. По данным краевого правительства, всего будет организовано до 530 специализированных коек.

"Здесь [в моностационарах] будут получать лечение только пациенты с пневмонией средней и тяжелой степени заболевания. Такая практика сейчас активно применяется во всех субъектах. Плановая госпитализация полностью приостановлена", - приводится в сообщении комментарий министра здравоохранения Валерия Кожевникова.

Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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