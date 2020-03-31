{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Индонезия закроет въезд для иностранцев

Исключения будут сделаны для дипломатов и держателей постоянных рабочих виз

СИНГАПУР, 31 марта. /ТАСС/. Власти Индонезии вводят временный запрет на прибытие и транзит практически всех иностранцев в связи с растущим числом инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила во вторник журналистами министр иностранных дел Ретно Марсуди.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Президент [Джоко Видодо] считает необходимым ужесточить нынешнюю политику", - приводит ее слова газета The Straits Times. В связи с этим "было принято решение приостановить въезд и транзит практически всех категорий иностранных граждан", - сказала министр. "Исключения будут сделаны для дипломатов и держателей постоянных рабочих виз", - добавила Ретно.

Глава государства перед встречей с министрами отметил, что "угроза распространения коронавируса исходит из-за рубежа, особенно указав на страны Европы и США", добавила глава МИД.

На сегодняшний день число инфицированных в республике превысило 1,4 тыс., 122 умерли - самый высокий показатель в регионе. Правительство Индонезии лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии, подтвердило первые случаи передачи вируса. Между тем власти соседнего Сингапура до этой даты зафиксировали нескольких заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в феврале в стране умерли как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.

Теги
ИндонезияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Bloomberg: в США против сервиса Zoom подан иск за разглашение конфиденциальной информации
В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС