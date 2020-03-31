В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Режим самоизоляции введен в регионе по примеру Москвы. 29 марта мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена, кому необходима экстренная медицинская помощь. Разрешено выносить мусор и ходить в ближайшие магазины за продуктами и товарами первой необходимости, а также выгуливать домашних питомцев - на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
"Меры вступают в силу с 20:00 (16:00 мск) 31 марта 2020 года", - сказал Травников.
Кроме того, в ходе заседания правительства было принято решение о выделении 32 млн рублей региональном Минздраву на покупку средств индивидуальной защиты.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлены подробности.