{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Меры вступают в силу с 16:00 мск 31 марта
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

Режим самоизоляции введен в регионе по примеру Москвы. 29 марта мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена, кому необходима экстренная медицинская помощь. Разрешено выносить мусор и ходить в ближайшие магазины за продуктами и товарами первой необходимости, а также выгуливать домашних питомцев - на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Меры вступают в силу с 20:00 (16:00 мск) 31 марта 2020 года", - сказал Травников.

Кроме того, в ходе заседания правительства было принято решение о выделении 32 млн рублей региональном Минздраву на покупку средств индивидуальной защиты.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Bloomberg: в США против сервиса Zoom подан иск за разглашение конфиденциальной информации
В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС