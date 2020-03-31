Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Диалог", фрагмент которого показан на телеканале " Россия-24 ".

"Будем делать перенос сроков", - сказал он. По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня.

Фальков отметил, что несмотря на перенос сроков сдачи экзаменов, в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год "по базовому сценарию" - 1 сентября, однако прогнозы делать еще рано. "Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что зачисление абитуриентов планируется во второй половине августа.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Бюджетные места

Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тыс., добавил Фальков.

"Мы уже в этом году увеличили [число бюджетных мест] почти на 34 тыс. <...> Экономический спад начался сейчас <...> [но] стратегию не менять не будем", - сказал он.

Фальков подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ. "У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков", - пояснил министр, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев сообщил, что на 2021-2022 учебный год будет разыграно более 576 тыс. бюджетных мест, это на 10% больше, чем на учебный год 2020-2021. Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию сообщала, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году - на 141,8 тыс.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. На создание бюджетных мест и на развитие региональных вузов до 2024 года будет выделено около 70 млрд рублей.