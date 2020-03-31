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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 3 тыс.

По последним данным, в стране зарегистрировано 23 летальных исхода

ТАСС, 31 марта. Количество инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 3001. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По последним данным, в Чехии зарегистрировано 23 летальных исхода. Ранее сообщалось о 2 942 случаях заражения новым коронавирусом. Вылечились 25 человек.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Власти прогнозируют, что в республике пик пандемии следует ожидать в апреле. В середине предстоящего месяца в стране может быть 10-15 тыс. инфицированных.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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