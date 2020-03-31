Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции увеличилось в Москве до 70 человек, сообщила во вторник заместитель мэра Анастасия Ракова.

"За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших", - сказала она.

Ракова отметила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти", - добавила она.