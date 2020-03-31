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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70

Еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, выписаны из больницы
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции увеличилось в Москве до 70 человек, сообщила во вторник заместитель мэра Анастасия Ракова.

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"За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших", - сказала она.

Ракова отметила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти", - добавила она.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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