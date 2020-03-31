{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 201,6 тыс. человек

В стране провели 536 669 тестов на коронавирусную инфекцию

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 201 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека", - говорится в сообщении.

В стране было проведено 536 669 тестов на коронавирус.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минюст предложил приостановить заключение и расторжения браков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС