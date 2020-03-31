Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 201,6 тыс. человек

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 201 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека", - говорится в сообщении.

В стране было проведено 536 669 тестов на коронавирус.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.