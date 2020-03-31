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Bloomberg: в США против сервиса Zoom подан иск за разглашение конфиденциальной информации

В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне

ТАСС, 31 марта. Житель города Сакраменто (штат Калифорния) Роберт Каллен подал в суд на сервис Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в заявлении истца, поданном в понедельник в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне, например, компании Facebook.

Как отмечает Bloomberg, популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций сервиса после вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, с начала года увеличилась более чем в два раза.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценкам журнала Forbes, в настоящее время оценивается в $6,5 млрд.

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