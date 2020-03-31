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Пандемия коронавируса нового типа

В Череповце трехлетнюю девочку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Всего в регионе предварительно выявлено 15 случаев заражения коронавирусом

ВОЛОГДА, 31 марта. /ТАСС/. Врачи подозревают заражение коронавирусом у трехлетней девочки в Череповце. Ребенок вместе с родителями находится в инфекционном отделении областной больницы №2 в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в администрации Череповца.

"Среди зараженных, у кого предварительно выявлен коронавирус, есть трехлетняя девочка. Она вместе с родителями, у которых тоже подозревают заражение коронавирусом, находится в инфекционном отделении Вологодской областной клинической больницы №2 в Череповце, состояние удовлетворительное", - сообщил ТАСС помощник мэра города Сергей Климушкин. По его словам, все члены семьи, госпитализированные с подозрением на коронавирус, в том числе ребенок, контактировали с первым пациентом, у которого коронавирус подтвержден лабораторно.

Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в регионе предварительно выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, два из них подтверждены лабораторно - все контактировали с первым заболевшим, который прибыл из Москвы и размещался в базе "Торово" в Череповце. "Мы выявили всех, кто контактировал с заболевшим, их почти 800 человек, сейчас обеспечиваем жесткий режим самоизоляции, у всех отобраны пробы, ждем результаты. Надеемся, эти меры позволят сдержать распространение инфекции. Всего в области обследовано более 2,5 тыс. человек, почти 2,2 тыс. под медицинским наблюдением, на госпитализации - 40 человек", - сообщил губернатор на оперативном совещании в понедельник.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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