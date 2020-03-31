Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 60 тыс.

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии за сутки выросло примерно на 4,6 тыс. и достигло 61 913. Как сообщил во вторник Институт вирусологии имени Роберта Коха в своей ежедневной сводке, от последствий заболевания умерли 583 человек.

Темпы роста инфицирования остаются примерно на одном уровне на протяжении последних дней.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ остаются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг.

Уже неделю по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь. Работают только больницы, почтовые отделения, заправки, аптеки и магазины. В некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Цель правительства - максимально сократить темпы распространения инфекции, чтобы не перегружать систему здравоохранения.