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ЗАГСы в Подмосковье будут временно регистрировать только факты рождения и смерти

Остальные действия будут производиться только по ранее поданным заявлениям

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Органы ЗАГС в Московской области будут временно регистрировать только факты рождения и смерти и рассматривать ранее поданные заявления. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.

"В связи с введением режима ограничений и самоизоляции органы ЗАГС в Подмосковье регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся исключительно по ранее поданным заявлениям", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В новость были внесены изменения (10:51 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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