Дума приняла закон о выплатах за больничный в размере не менее одного МРОТ в месяц

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом, втором и третьем (заключительном) чтениях правительственный законопроект о расчете выплаты по больничному исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда", - говорится в законопроекте.

Исходя из этого будет установлен размер минимальной выплаты за каждый день больничного: для этого размер МРОТ необходимо поделить на число дней в месяце, на который приходится больничный. Для определения суммы за весь больничный, который, как правило, составляет от нескольких дней до нескольких недель, указанную минимальную дневную выплату надо умножить на число дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным в телеобращении к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, нововведение в основном коснется работников с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы, это около 2,3 млн россиян. Бюджетные расходы на эти цели составят около 7 млрд рублей.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до пяти лет стажа работы - 60% от среднего заработка. Поэтому у 2,3 млн работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты.