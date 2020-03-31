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Пандемия коронавируса нового типа
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Дума приняла закон о расширенных полномочиях кабмина и праве вводить режим ЧС

В документе, в частности, также устанавливается право правительства ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями, вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом, втором и третьем (заключительном) чтениях комплексный законопроект о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

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"Предлагается наделить правительство РФ...правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Одновременно устанавливается право кабмина ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями, вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрена и поддержка туроператоров: речь идет об изменении сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности и о механизме использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства РФ по каждой "закрытой" из-за коронавируса стране.

Также правительство наделяется полномочиями по установлению в 2020 году случаев возможности госзакупок у единственного поставщика. Вводится возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если из-за пандемии возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, разрешается списание суммы штрафных санкций в результате связанного с пандемией неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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