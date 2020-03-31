{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СПЧ открывает горячую линию правовых консультаций в связи с коронавирусом

Горячая линия работает на сайте права2020.рф

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) открывает горячую линию по вопросам мер поддержки, связанных с распространением коронавируса.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Он поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физических лиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса", - отмечается во вторник на сайте Совета. Горячая линия работает на сайте права2020.рф, на котором собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств. Помимо этого, на портале оказывают бесплатные консультации для физических и юридических лиц.

"По мере появления новых мер спектр вопросов, входящих в компетенцию этой линии, будет расширяться. Сейчас же эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, введению нового налога на доходы от вкладов и других мерах в отношении отдельных категорий россиян, субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечается в материале.

Горячая линия реализуется СПЧ в партнерстве с Ассоциацией юристов России.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минюст предложил приостановить заключение и расторжения браков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС