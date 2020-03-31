СПЧ открывает горячую линию правовых консультаций в связи с коронавирусом

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Он поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физических лиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса", - отмечается во вторник на сайте Совета. Горячая линия работает на сайте права2020.рф, на котором собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств. Помимо этого, на портале оказывают бесплатные консультации для физических и юридических лиц.

"По мере появления новых мер спектр вопросов, входящих в компетенцию этой линии, будет расширяться. Сейчас же эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, введению нового налога на доходы от вкладов и других мерах в отношении отдельных категорий россиян, субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечается в материале.

Горячая линия реализуется СПЧ в партнерстве с Ассоциацией юристов России.