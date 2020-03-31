Букмекерские конторы и тотализаторы временно закрыли в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Работу букмекерских контор, пунктов приема ставок и тотализаторов временно приостановили в Москве и Подмосковье из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Временно приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для <...> букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок", - говорится в указе Собянина.

Власти Московской области ввели аналогичный запрет. "Запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок", - сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.

"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу - до особого распоряжения", - отмечается в блоге мэра Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.