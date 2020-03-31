Госдума ужесточила наказание за фейки об эпидемиях

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума поддержала на заседании во вторник поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Поправки вводят в статью 13.15 КоаП "Злоупотребление свободой массовой информации" новые части 10.1 и 10.2, устанавливающие ответственность для юрлиц за распространение фейковых новостей "об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

"Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств" обернутся для юрлиц штрафом от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 млн рублей. За повторные такие нарушения юрлица заплатят от 5 до 10 млн рублей, говорится в поправках.

Обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан", в таких случаях будут считаться чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, "повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".

Авторами изменений выступили депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский. Поправки приняты во втором чтении законопроекта об уточнении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан и усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности.

Наказание для граждан

Госдума на заседании во вторник поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах для граждан до 700 тыс. рублей или ограничении свободы до трех лет за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии.