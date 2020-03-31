Госдума ужесточила наказание за фейки об эпидемиях

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума поддержала на заседании во вторник поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.
Поправки вводят в статью 13.15 КоаП "Злоупотребление свободой массовой информации" новые части 10.1 и 10.2, устанавливающие ответственность для юрлиц за распространение фейковых новостей "об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
"Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств" обернутся для юрлиц штрафом от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.
Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 млн рублей. За повторные такие нарушения юрлица заплатят от 5 до 10 млн рублей, говорится в поправках.
Обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан", в таких случаях будут считаться чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, "повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".
Авторами изменений выступили депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский. Поправки приняты во втором чтении законопроекта об уточнении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан и усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности.
Наказание для граждан
Госдума на заседании во вторник поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах для граждан до 700 тыс. рублей или ограничении свободы до трех лет за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии.
Поправка вводит в УК РФ новую статью 207.1, устанавливающую ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".
Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.
"Представляющими угрозу жизни и безопасности граждан" обстоятельствами признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Наказание за тяжелые последствия
Госдума на пленарном заседании также поддержала поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.
За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.
Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.