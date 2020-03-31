В Карачаево-Черкесии ввели режим самоизоляции

ЧЕРКЕССК, 31 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник подписал указ о режиме самоизоляции для жителей региона для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте главы и правительства КЧР.

"Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности", - говорится в документе.

Отмечается, что в этот период жителям республики рекомендуется выходить за покупками в близлежащие к дому магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, соблюдать дистанцию между друг другом не менее 1,5 метра. Также нужно воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий. До особого распоряжения будет приостановлена деятельность общественного транспорта, следующего по межмуниципальным маршрутам за исключением такси, а также автовокзалов и автостанций.

В Карачаево-Черкесии не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся семь человек, первичный анализ на наличие коронавируса у них отрицательный.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (11:54 мск) - добавлена информация по тексту.