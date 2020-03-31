Исследование: россияне в самоизоляции стали больше смотреть телевизор

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россияне в режиме удаленной работы и самоизоляции стали больше смотреть телевизор, по итогам четвертой рабочей недели месяца (23-27 марта) зрители старше четырех лет тратили на телепросмотр дома и на дачах в среднем 3 часа 48 минут. Об этом говорится в сообщении компании Mediascope.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временна прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

"Аудитория ТВ в российских городах с населением более 100 тыс. человек продолжает расти во второй половине марта. По итогам четвертой рабочей недели (23-27 марта) россияне старше четырех лет тратили на телепросмотр дома и на дачах в среднем 3 часа 48 минут каждый день, что на 4% больше по сравнению с предыдущей рабочей неделей (16-20 марта) и на 7% по сравнению с первой и второй неделей месяца", - сказано в сообщении.

При этом время просмотра растет во всех возрастных категориях телезрителей, но сильнее всего - среди детей и молодежи в возрасте 18-24 лет. Рост телеаудитории происходит в течение всего дня, однако наиболее заметным он становится в дневное время. В компании отметили, что зрители по-прежнему проявляют повышенный интерес к новостям. По итогам третьей и четвертой рабочей недели среднесуточное время просмотра ежедневных новостей, а также информационно-аналитических передач выросло на 20% по сравнению с первыми двумя неделями марта - с 16 до 18 минут.