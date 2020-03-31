Ростех поставит аппараты ИВЛ десяти регионам России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха поставит медицинским учреждениям десяти регионов России аппараты искусственной вентиляции легких и оборудование для дыхательной терапии, говорится в сообщении госкорпорации. Медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных.

"Основной объем поставки составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 кг. Устройства применяются при реанимации, выхаживании и интенсивной терапии. Все оборудование обеспечивает полное или частичное замещение и поддержку дыхательной функции у пациентов", - говорится в сообщении.

Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

В частности, клиники Петербурга и Челябинской области получат аппарат МАИА-01 - единственный отечественный анестезиологический комплекс, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси.

В Воронежскую область поступит аппарат неинвазивной респираторной поддержки дыхания новорожденных АПДН-01, необходимый для проведения эффективной дыхательной терапии постоянным положительным давлением.

Как отметил замгендиректора Швабе Иван Ожгихин, оборудование конкурентоспособно по сравнению с зарубежными аналогами, при этом его стоимость значительно ниже.

Техника выпускается на Уральском оптико-механическом заводе в составе холдинга "Швабе".

В новость внесена правка (11:59 мск) - передается по просьбе Ростеха с уточнением имени спикера в 5-м абзаце - Иван Ожгихин