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Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX

Механизм был создан в январе 2019 года Францией, ФРГ и Великобританией для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США

ТАСС, 31 марта. Партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам INSTEX. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте МИД Германии.

"Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что [посредством механизма] INSTEX успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран", - указано в сообщении.

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме.

В сообщении МИД ФРГ говорится, что теперь после первой сделки в планах работать над другими транзакциями и развивать механизм дальше.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранция
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