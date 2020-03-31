Депутат предложил дать приоритет трафику ряда интернет-ресурсов в РФ в условиях пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предлагает Федеральной антимонопольной службе и Минсвязи предоставить ряду интернет-ресурсов приоритет в передаче данных по каналам связи, чтобы разгрузить телеком-инфраструктуру от чрезмерной нагрузки в условиях коронавируса. Копии соответствующих обращений депутат выложил в своем Telegram-канале.

В комментарии к обращениям Горелкин отметил, что с началом карантина в европейских странах стали появляться сообщения, что телеком-инфраструктура не выдерживает нагрузки, так как сотни миллионов людей перешли на удаленный режим работы и стали гораздо активнее использовать сеть.

"Мы можем успеть подготовиться. И тогда у нас не будет отказов сети. Идея в приоритезации трафика. В том, чтобы выделить часть интернет-ресурсов и дать их данным приоритет в передаче по каналам связи", - пояснил Горелкин.

По его мнению, абсолютный приоритет должны получить ресурсы, работающие в сфере соцзащиты, и официальные информационные ресурсы штаба по борьбе с инфекцией. Также депутат отметил, что важно поддержать отечественные сайты, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга. Также приоритет должны получить те иностранные IT-компании, которые имеют представительства в России, "соблюдают законы и платят здесь налоги", считает Горелкин.

"Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или нашего с вами любимого Телеграма, но в какой-то момент эти ребята выбрали не открывать в России полноценных представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. Это вовсе не означает их блокировку (о чем наверняка напишет кто-то из коллег-журналистов), но в случае серьезной перегрузки каналов Рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее", - добавил Горелкин.

Корреспонденту ТАСС депутат пояснил, что будет рад, если сеть не подойдет к пределу пропускной способности, тогда вообще никакие ограничения не понадобятся. "Но, если все же перегрузка случится, нам надо знать, как действовать", - добавил собеседник.