{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Депутат предложил дать приоритет трафику ряда интернет-ресурсов в РФ в условиях пандемии

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин отметил, что с началом карантина в европейских странах стали появляться сообщения, что телеком-инфраструктура не выдерживает нагрузки из-за перехода жителей на удаленный режим работы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предлагает Федеральной антимонопольной службе и Минсвязи предоставить ряду интернет-ресурсов приоритет в передаче данных по каналам связи, чтобы разгрузить телеком-инфраструктуру от чрезмерной нагрузки в условиях коронавируса. Копии соответствующих обращений депутат выложил в своем Telegram-канале.

В комментарии к обращениям Горелкин отметил, что с началом карантина в европейских странах стали появляться сообщения, что телеком-инфраструктура не выдерживает нагрузки, так как сотни миллионов людей перешли на удаленный режим работы и стали гораздо активнее использовать сеть.

"Мы можем успеть подготовиться. И тогда у нас не будет отказов сети. Идея в приоритезации трафика. В том, чтобы выделить часть интернет-ресурсов и дать их данным приоритет в передаче по каналам связи", - пояснил Горелкин.

По его мнению, абсолютный приоритет должны получить ресурсы, работающие в сфере соцзащиты, и официальные информационные ресурсы штаба по борьбе с инфекцией. Также депутат отметил, что важно поддержать отечественные сайты, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга. Также приоритет должны получить те иностранные IT-компании, которые имеют представительства в России, "соблюдают законы и платят здесь налоги", считает Горелкин.

"Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или нашего с вами любимого Телеграма, но в какой-то момент эти ребята выбрали не открывать в России полноценных представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. Это вовсе не означает их блокировку (о чем наверняка напишет кто-то из коллег-журналистов), но в случае серьезной перегрузки каналов Рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее", - добавил Горелкин.

Корреспонденту ТАСС депутат пояснил, что будет рад, если сеть не подойдет к пределу пропускной способности, тогда вообще никакие ограничения не понадобятся. "Но, если все же перегрузка случится, нам надо знать, как действовать", - добавил собеседник.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС