Комитет СФ по соцполитике поддержал пакет законов, направленных на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник рекомендовал верхней палате парламента одобрить ряд документов, направленных на противодействие распространению коронавируса.

Среди документов, которые поддержал комитет, - правительственный законопроект о расчете выплаты по больничному исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Законопроект подготовлен во исполнение поручения, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным в телеобращении к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, нововведение в основном коснется работников с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы - около 2,3 млн россиян. Бюджетные расходы на эти цели составят около 7 млрд рублей.

Кроме того, члены комитета рекомендуют Совфеду одобрить законопроект, который наделяет правительство РФ правом вводить режимы ЧС и повышенной готовности на территории всей страны или ее части, устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в этих случаях. Перечень причин возникновения ЧС дополняется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих. Согласно документу, кабмин будет вправе вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями и устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний. Закон также наделяет кабмин правом определять порядок и условия возврата из фонда персональной ответственности туроператора средств туристам, пострадавшим от иностранных ограничений. Правительству предоставляется и право введения моратория на возбуждение дел о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в случаях ЧС или при угрозе ЧС природного и техногенного характера. Закон также отменяет с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, за исключением проверок, основаниями для которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.

Поправки в КоАП

Также на заседании во вторник комитет поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан до 300 тыс. рублей за нарушение карантинного режима. Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, сенаторы поддержали закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Согласно законопроекту, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.